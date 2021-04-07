КГГА установит велосветофоры еще на 40 улицах Киева

Заместитель главы КГГА Александр Густелев отметил, что в этом году еще несколько улиц столицы обустроят велосветофорами.

В первую очередь велосветофоры будут установлены на перекрестке проспекта Степана Бандеры с Тульской площадью, на углу ул. Ивана Франко с ул. Богдана Хмельницкого, ул. Андреевской с ул. Петра Сагайдачного.

«Велосветофоры – действенный элемент повышения безопасности движения для велосипедистов, поскольку дает возможность на перекрестках регулировать велосипедное движение отдельной фазой светофора. Первые такие светофоры город установил в прошлом году на трех перекрестках: на ул. Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко, ул. Богдана Хмельницкого и ул. Прорезной», – рассказал заместитель главы КГГА.

По его словам, в дальнейших планах, в рамках капитальных ремонтов, установить велосипедные светофоры на еще 40 столичных улицах. В частности, вдоль улиц Митрополита Василия Липковского, Льва Толстого, Богдана Хмельницкого, Крещатика, Терещенковской, Святошинской, Жмеринской, Саксаганского, Урловской, проспектов Воздухофлотского и Героев Сталинграда, площади Льва

Толстого и Набережного шоссе.

Александр Густелев отметил, что в этом году запланировано дальнейшее увеличение протяженности велосети столицы. Специалисты Департамента транспортной инфраструктуры разработали новые схемы организации дорожного движения 48 улиц, на которых будет устроена велоинфраструктура общей протяженностью более 66 км, еще около 32 км – проектируются. Таким образом в 2021 году планируется увеличить протяженность велоинфраструктуры на 100 км.