Состояние основателей Google превысило 100 миллиардов долларов

Состояние соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина превысило 100 млрд долларов – таким образом они стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров, состояние которых оценивается в более 100 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что капитал Пейджа и Брина вырос в связи с подорожанием акций технологических компаний.

Таким образом, теперь миллиардеров с состоянием свыше 100 млрд долларов в мире восемь. Суммарно их состояние – более 1 трлн долларов.

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Напомним, еще в марте состояние 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 млрд долларов – таким образом он стал членом эксклюзивного клуба бизнесменов, чей капитал превышает 100 млрд долл.

Баффет стал шестым миллиардером с состоянием в 100 млрд долларов – после Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Бернара Арно и Марка Цукерберга (по данным Bloomberg Billionaires Index).