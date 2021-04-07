Состояние основателей Google превысило 100 миллиардов долларов

Состояние соучредителей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина превысило 100 млрд долларов – таким образом они стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров, состояние которых оценивается в более 100 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что капитал Пейджа и Брина вырос в связи с подорожанием акций технологических компаний.
Таким образом, теперь миллиардеров с состоянием свыше 100 млрд долларов в мире восемь. Суммарно их состояние – более 1 трлн долларов.
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Напомним, еще в марте состояние 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 млрд долларов – таким образом он стал членом эксклюзивного клуба бизнесменов, чей капитал превышает 100 млрд долл.
Баффет стал шестым миллиардером с состоянием в 100 млрд долларов – после Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Бернара Арно и Марка Цукерберга (по данным Bloomberg Billionaires Index).
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