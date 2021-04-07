Telegram планирует выйти на биржу в 2023 году — СМИ

Мессенджер Telegram начал подготовку к IPO (первичное публичное размещение акций), вероятный срок выхода на биржу — 2023 год, в Telegram ожидают оценку в 30−50 млрд долл.
Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
«Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещения», — рассказывает собеседник издания, близкий к аудитору, который занимается подготовкой Telegram к размещению акций.
По его словам, сейчас акционеры Telegram «больше настроены на формат IPO».
Другой источник уточняет, что «Павел (Дуров, основатель Telegram — ред.) пока не решил, как правильно выйти».
«Он говорит, что Telegram кроме IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника „Ведомостей“, уже перерос этот механизм», — пишет издание.
«Наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram — прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин.
Это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO, считает он. Но здесь следует учесть особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов (SEC заблокировала запуск блокчейн-платформы Дурова TON, потребовав, чтобы компания вернула деньги инвесторам). «Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты», — цитируют «Ведомости» Похвалина.
Отмечается, что в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30−50 млрд долл.
Источники добавляют, что консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному количеству активных пользователей Telegram и выходят по оценке одного активного пользователя на уровне 50 долларов, рассказал источник, близкий к мессенджеру. Ранее Telegram сообщал, что преодолел отметку в 500 млн пользователей ежемесячно.
«К моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет, вероятно, 0,8−1 млрд пользователей», — прогнозирует собеседник издания.
По его словам, ориентир для оценки — мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки 19 млрд долл.
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