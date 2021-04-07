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Европа приостановила закачку газа в свои «подземки»

Европа приостановила закачку газа в свои «подземки»

Европа остановила кампанию по закачке газа в свои подземные хранилища для отбора из-за холодной погоды в апреле. Пять дней подряд Австрия, Германия, Чехия, Дания, Болгария, Нидерланды и Франция тратили запасы природного газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, с 6-го по 10 апреля европейские «подземки» суммарно работали на отбор, а не на закачку.

При этом сезон отбора газа для европейцев стал рекордным — почти все время его объемы превышали закачку. А неожиданно вычеркнутая из графика неделя ставит серьезную задачу по увеличению интенсивности закачки в оставшиеся дни.

Всего за отопительный сезон (IV квартал 2020-го и I квартал 2021 года) ожидалось, что отбор составит 80,8 млрд куб. м, а нетто-отбор (за вычетом параллельной закачки) — 69,7 млрд куб. м. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017—2018 гг. (79,9/69,3 млрд куб. м).

Отметим, что в европейские страны вслед за волнами тепла в конце февраля и середине марта с началом апреля пришла нетипично холодная погода. На этой неделе дневная температура воздуха продолжит рост, но ночная будет по-прежнему тяготеть к нулевой отметке.

По материалам УБР
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