Hyundai впервые продемонстрировала новый минивэн Custo (фото)

Бренд Hyundai дождался момента, когда можно показать публике официальные фотоснимки нового минивэна Custo. До официального показа модели осталось 7 дней.
Южнокорейский концерн поделился дебютным изображением нового полноразмерного минивэна Custo. Фотографии серийной модификации новинки выложили на сайте Минпрома КНР.
Экстерьер головной части минивэна напоминает собрата Tucson обновленного поколения. Эти иномарки получили аналогичную решетку радиатора. Оптика в задней части получила дизайнерское оформление. Фары визуально объединили линией из светодиодов.
По размерам кузова минивэн Custo немного уступает конкуренту в лице Kia Carnival. Новинка растянулась на 4950 мм. Ширина равна 1850 мм, высота составила 1734 мм. Между колесами насчитывается 3055 мм.
В движение модель приводит турбированный мотор G4FS с объемом на 1,5 л мощностью на 170 лошадиных сил. Также водители смогут выбрать версию с наддувным 2-литровым агрегатом с отдачей на 236 сил. В паре с этими установками трудится роботизированная трансмиссия на 7 передач. В максимальном исполнении Hyundai Custo функционирует автоматическая коробка передач на 8 ступеней. Привод предусмотрен исключительно передний.
В списке возможностей указываются: опция стабилизации, интеллектуальный круиз-контроль, функция предотвращения аварий, электронная «приборка», климатическая установка на три зоны, а также современная информационно-развлекательная система с габаритным тачскрином.
Публичный показ новинки намечается в рамках международного мотор-шоу в Шанхае, который откроет свои двери 19 апреля.
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