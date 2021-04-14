Как перевести получение пенсионных выплат на банковскую карту в одно касание

Заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат и заверил, что это можно сделать в одно касание.
Об этом он рассказал на странице в facebook.
«У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация о счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо», — сообщил Виталий Музыченко.
Доставка. Доставка пенсий на дом будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.
Срок. «До 1 сентября человек может самостоятельно выбрать один из более 40 уполномоченных банков, который для него будет удобным, отвечать его требованиям. Сегодня уже почти 70% лиц, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно», — проинформировал замминистра.
Также Виталий Музыченко добавил, что если граждане до сентября не выберут банк, то орган, который осуществляет выплату, самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует граждан об этом.
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