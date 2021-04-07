В Украине показали новый броневик для армии (видео)

Компания практика готовит новый бронированный автомобиль «Козак-7»

Украинская «Практика» начала разработку нового бронеавтомобиля «Козак-7». Он представляет собой универсальную платформу, на базе которой можно создавать автомобили различного назначения.

Новичок предназначен для армии и имеет отличные внедорожные качества.

Построен бронеавтомобиль на рамном шасси пикапа Ford F-550. Вместе с тем, установлены усиленные мосты, рессоры, амортизаторы, карданы, стабилизаторы и ступицы, что позволило увеличить грузоподъемность шасси до 12 тон.

Это позволяет установить на «Козак-7», например, компактный миномет, противотанковый комплекс, станцию радиолокации или радиотехнической разведки.

Бронеавтомобиль приводится в движение 6,7-литровым турбодизелем. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка пердач.