В Украине показали новый броневик для армии (видео)

Компания практика готовит новый бронированный автомобиль «Козак-7»
Украинская «Практика» начала разработку нового бронеавтомобиля «Козак-7». Он представляет собой универсальную платформу, на базе которой можно создавать автомобили различного назначения.
Новичок предназначен для армии и имеет отличные внедорожные качества.
Построен бронеавтомобиль на рамном шасси пикапа Ford F-550. Вместе с тем, установлены усиленные мосты, рессоры, амортизаторы, карданы, стабилизаторы и ступицы, что позволило увеличить грузоподъемность шасси до 12 тон.
Это позволяет установить на «Козак-7», например, компактный миномет, противотанковый комплекс, станцию радиолокации или радиотехнической разведки.
Бронеавтомобиль приводится в движение 6,7-литровым турбодизелем. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка пердач.
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