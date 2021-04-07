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В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

В самолетах Boeing 737 MAX обнаружили новые проблемы

У самолетов Boeing 737 MAX, которые авиакомпании начали возвращать к полетам после двухлетнего простоя, обнаружились новые потенциальные проблемы с электричеством.

Об этом сообщает avianews.com.

По данным компании, сбой может возникнуть не на всех выпущенных самолетах, а только на группе авиалайнеров, номера которых определены. Они были поставлены 16-ти авиакомпаниям.

В связи с этим производитель отправил рекомендации клиентам по проверке заземления компонента авиалайнеров, который обеспечивает работу электрической системы воздушного судна.

До выполнения этой проверки авиакомпаниям рекомендовали воздержаться от дальнейших полетов. Boeing пообещал отправить необходимые инструкции операторам для устранения проблемы.

По материалам Економічна Правда
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