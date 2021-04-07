Топ-5 сфер деятельности украинцев

Самой популярной сферой деятельности в марте среди женщин и мужчин была торговля. Большинство кандидатов имели опыт работы в прошлом в этой сфере. Самые высокие заработные платы компании предлагали в продажах/клиент-менеджменте (15 000 грн) и логистике/таможне/складе (14 000 грн). Также у большинства кандидатов марта нет опыта работы, они владеют английским, имеют высшее образование и хотят работать полный рабочий день.
Об этом свидетельствуют данные аналитики robota.ua.
Топ-5 сфер деятельности, популярных среди кандидатов в марте:
Средняя заработная плата в топ-сферах деятельности:
Инфографика: robota.ua
Опыт работы кандидатов:
Топ-3 отрасли, в которых кандидаты работали раньше:
Образование кандидатов:
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