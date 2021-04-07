Топ-5 сфер деятельности украинцев

Самой популярной сферой деятельности в марте среди женщин и мужчин была торговля. Большинство кандидатов имели опыт работы в прошлом в этой сфере. Самые высокие заработные платы компании предлагали в продажах/клиент-менеджменте (15 000 грн) и логистике/таможне/складе (14 000 грн). Также у большинства кандидатов марта нет опыта работы, они владеют английским, имеют высшее образование и хотят работать полный рабочий день.

Об этом свидетельствуют данные аналитики robota.ua.

Топ-5 сфер деятельности, популярных среди кандидатов в марте:

торговля – 45 405 резюме;

административный персонал/водители/курьеры – 44 998 резюме;

студенты/начало карьеры/без опыта – 34 386 резюме;

логистика/таможня/склад – 32 205 резюме;

продажи/клиент-менеджмент – 27 387 резюме.

Средняя заработная плата в топ-сферах деятельности:

торговля – 11 625 грн;

административный персонал/водители/курьеры – 11 000 грн;

сотрудниками call-centre – 12 312 грн;

студенты/начало карьеры/без опыта – 10 766 грн;

логистика/таможня/склад – 14 000 грн;

продажи/клиент-менеджмент – 15 000 грн.



Инфографика: robota.ua

Опыт работы кандидатов:

без опыта работы – 65 639 резюме;

более 10 лет – 51 358;

от 2 до 5 лет опыта – 45 520.

Топ-3 отрасли, в которых кандидаты работали раньше:

торговля розничная/Retail – 33 360;

промышленность и производство – 23 293;

торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 17 251.

Образование кандидатов:

высшее образование – 66 616 резюме;

среднее специальное образование – 36 146;

неоконченное высшее – 32 877.

Справка Finance.ua:

Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 года она составляла 21,2%, а в 2020 – 20,4%.

Аналитики robota.ua исследовали, что происходило на рынке труда в начале весеннего бизнес-сезона.

В феврале средняя заработная плата в Украине составляла 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).

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