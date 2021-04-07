0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 67 0

Топ-5 сфер деятельности украинцев

Топ-5 сфер деятельности украинцев

Самой популярной сферой деятельности в марте среди женщин и мужчин была торговля. Большинство кандидатов имели опыт работы в прошлом в этой сфере. Самые высокие заработные платы компании предлагали в продажах/клиент-менеджменте (15 000 грн) и логистике/таможне/складе (14 000 грн). Также у большинства кандидатов марта нет опыта работы, они владеют английским, имеют высшее образование и хотят работать полный рабочий день.

Об этом свидетельствуют данные аналитики robota.ua.

Топ-5 сфер деятельности, популярных среди кандидатов в марте:

  • торговля – 45 405 резюме;
  • административный персонал/водители/курьеры – 44 998 резюме;
  • студенты/начало карьеры/без опыта – 34 386 резюме;
  • логистика/таможня/склад – 32 205 резюме;
  • продажи/клиент-менеджмент – 27 387 резюме.

Средняя заработная плата в топ-сферах деятельности:

  • торговля – 11 625 грн;
  • административный персонал/водители/курьеры – 11 000 грн;
  • сотрудниками call-centre – 12 312 грн;
  • студенты/начало карьеры/без опыта – 10 766 грн;
  • логистика/таможня/склад – 14 000 грн;
  • продажи/клиент-менеджмент – 15 000 грн.


Инфографика: robota.ua

Опыт работы кандидатов:

  • без опыта работы – 65 639 резюме;
  • более 10 лет – 51 358;
  • от 2 до 5 лет опыта – 45 520.

Топ-3 отрасли, в которых кандидаты работали раньше:

  • торговля розничная/Retail – 33 360;
  • промышленность и производство – 23 293;
  • торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 17 251.

Образование кандидатов:

  • высшее образование – 66 616 резюме;
  • среднее специальное образование – 36 146;
  • неоконченное высшее – 32 877.

Справка Finance.ua:

  • Разницу в оплате труда женщин и мужчин в Украине удалось сократить. В 2017 года она составляла 21,2%, а в 2020 – 20,4%.
  • Аналитики robota.ua исследовали, что происходило на рынке труда в начале весеннего бизнес-сезона.
  • В феврале средняя заработная плата в Украине составляла 12 549 грн, что на 1,7% больше, чем в январе (12 337 гривен).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.