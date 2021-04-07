Суд арестовал главный офис банка «Аркада» в Киеве

Голосеевский райсуд Киева 2 марта удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и в рамках сответствующего уголовного производства наложил арест на имущественные права (право требования) на недвижимое имущество — главный офис банка «Аркада», который расположен в Киеве на улице Ольгинская, 3А, и земельный участок площадью 0,5283 га по этому же адресу.

Причем арест наложен «с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него», сообщает Finbalance.

По версии правоохранителей, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка «Аркада» Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждении имущественного вреда (как управляющему фондов финансирования строительства «Патриотика» и «Эврика») на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО «ФК «Юг Капитал».

Как отмечается, соответствующие деньги были перечислены за векселя ООО «Финробинс» на ООО «Будметконструкции» и за векселя на счета ООО «Прима Торгпостач» и ООО «Инвест Системз». Указано, что все предъявленные к платежу векселя являются просроченными. Правоохранители связывают ООО «Будметконструкции», ООО «Прима Торгпостач» и ООО «Инвест Системз» с Паливодой и банком «Аркада».

Согласно судебным материалам, ликвидатор банка «Аркада» обращался с заявлением о признании его потерпевшим в уголовном производстве и подавал ходатайство об аресте упомянутого недвижимого имущества как основного актива банка «Аркада».