Рынок труда ждет «светлое будущее» после пандемии – The Economist

Пандемия COVID-19 нанесла ужасный ущерб рабочим всего мира. Она уничтожила миллионы рабочих мест, вызвав падение занятости, которое было в 14 раз больше, чем после финансового кризиса десятилетней давности. Однако рынку труда прогнозируют светлое будущее после пандемии.

Во многих странах безработица выросла до уровня, который в последний раз наблюдался в 1930-х годах. Пандемия также усилила социальное неравенство. Об этом пишет издание The Economist.

«Основные» работники должны были продолжать путешествовать на свои рабочие места и обратно. Сейчас многие опасаются, что постпандемический рынок труда будет характеризоваться устойчиво высоким неравенством и безработицей, а работа будет передана на аутсорсинг за границу или просто передана роботам.

Однако есть и положительные прогнозы. Рынок труда еще до COVID-19 был далеко не идеальным, но он был лучше, чем утверждали критики. Интересно, что коронавирус помогает трансформировать рынок труда быстрее и показывает те аспекты, которые требуют усовершенствования.

Ключевой вопрос заключается в том, смогут ли после пандемии рынки труда восстановить положительные тенденции. Специалисты убеждены, что коронавирус в конечном итоге улучшит ситуацию, ускорив изменения, которые начались еще до эпидемии.

Как сообщалось ранее, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

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