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Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВ

Фонду соцстрахования не хватает средств от ЕСВ

В течение первого квартала 2021 потребность в расходах по больничным листам и на страховым выплатам пострадавшим на производстве и их семьям ежемесячно превышала объем поступлений от доли ЕСВ в бюджет Фонда социального страхования.

Об этом сообщили в пресс-релизе фонда.

Так, в январе поступило на 0,624 млрд грн меньше потребности в финансировании больничных, декретных и страховых выплат, в феврале на 0,119 млрд грн меньше, в марте на 0,178 млрд.

Также в фонде отметили, что кроме профильных расходов также не хватает средств на десятки видов медицинских и социальных услуг, реабилитационное лечение работающих, админрасходы и тому подобное.

«Несмотря на системное уменьшение на протяжении нескольких лет доли ЕСВ, направляемой в бюджет ACCE, в общем почти на 5%, Фонд в полном объеме обеспечивает страховую защиту свыше 12 млн застрахованных лиц и более 200 тыс. потерпевших и их семей», — говорится в заявлении.

Однако в связи с тем, что темпы роста расходов, в частности на материальное обеспечение, значительно превышают темпы роста поступлений взносов, возникают задержки в сроках финансирования больничных.

По материалам Економічна Правда
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