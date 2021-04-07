Банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят объединиться – Bloomberg

Крупнейшие банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят возобновить идею объединения.

Об этом сообщает Bloomberg.

UBS и Credit Suisse рассматривали идею слияния еще в прошлом году. Сейчас банки могут вернуться к ее обсуждению из-за тяжелого положения в Credit Suisse после краха хедж-фондов Greensill Capital и Archegos Capital, пишет издание.

В сообщении указывается, что объединение банков – это стратегия, которую может выбрать новый председатель Credit Suisse Антонио Орта-Осорио, вступающий в должность в этом месяце. В качестве вероятных действий нового управляющего Bloomberg, кроме слияния с UBS, упоминает чистку активов, снижение капитала инвестиционного подразделения банка, продажу части бизнеса.

Объединение UBS и Credit Suisse связано с несколькими сложностями:

Credit Suisse перед слиянием должен будет избавиться от своего швейцарского отделения.

Швейцарский банковский регулятор также переживает смену руководства, из-за этого существует риск, что оно не одобрит сделку после выделения финансовой помощи UBS десять лет назад.

десять лет назад. Слияние нарушит баланс в инвестиционно-банковском секторе не только страны, но и всей Европы.

Кризис в Credit Suisse связан с крахом двух хедж-фондов — Greensill Capital и Archegos Capital. Первому швейцарский финансовый конгломерат выдал кредит на 140 млн долларов, который уже был признан дефолтным. Greensill вынужден был продавать свои активы на 10 млрд долларов, которыми управлял вместе с Credit Suisse.

Archegos Capital, брокером которого выступал Credit Suisse, в конце марта сделал маржин-колл (срочная распродажа активов). Это привело швейцарский банк к убыткам в 4,7 млрд долларов.