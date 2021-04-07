Банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят объединиться – Bloomberg

Крупнейшие банки Швейцарии UBS и Credit Suisse хотят возобновить идею объединения.
Об этом сообщает Bloomberg.
UBS и Credit Suisse рассматривали идею слияния еще в прошлом году. Сейчас банки могут вернуться к ее обсуждению из-за тяжелого положения в Credit Suisse после краха хедж-фондов Greensill Capital и Archegos Capital, пишет издание.
В сообщении указывается, что объединение банков – это стратегия, которую может выбрать новый председатель Credit Suisse Антонио Орта-Осорио, вступающий в должность в этом месяце. В качестве вероятных действий нового управляющего Bloomberg, кроме слияния с UBS, упоминает чистку активов, снижение капитала инвестиционного подразделения банка, продажу части бизнеса.
Объединение UBS и Credit Suisse связано с несколькими сложностями:
Кризис в Credit Suisse связан с крахом двух хедж-фондов — Greensill Capital и Archegos Capital. Первому швейцарский финансовый конгломерат выдал кредит на 140 млн долларов, который уже был признан дефолтным. Greensill вынужден был продавать свои активы на 10 млрд долларов, которыми управлял вместе с Credit Suisse.
Archegos Capital, брокером которого выступал Credit Suisse, в конце марта сделал маржин-колл (срочная распродажа активов). Это привело швейцарский банк к убыткам в 4,7 млрд долларов.
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