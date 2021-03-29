Польша отказалась от китайской вакцины от COVID-19

Правительство Польши приняло решение отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса из-за жестких условий производителей.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга в пятницу, 9 апреля.

Он пояснил, что на этом этапе Польше выгоднее сотрудничать с компаниями, которые одобрены Еврокомиссией.

«Польское правительство не решилось покупать такие вакцины», — заявил он.

В конце марта премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.

Вакцинация от коронавируса в Польше началась в декабре 2020 года. Уже вакцинировали 6 миллионов человек.