Польша отказалась от китайской вакцины от COVID-19

Правительство Польши приняло решение отказаться от закупки китайской вакцины от коронавируса из-за жестких условий производителей.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время брифинга в пятницу, 9 апреля.
Он пояснил, что на этом этапе Польше выгоднее сотрудничать с компаниями, которые одобрены Еврокомиссией.
«Польское правительство не решилось покупать такие вакцины», — заявил он.
В конце марта премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Польша до конца августа планирует предложить вакцинацию от коронавируса всем желающим.
Вакцинация от коронавируса в Польше началась в декабре 2020 года. Уже вакцинировали 6 миллионов человек.
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