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Жилье в Киеве: как изменились цены весной (инфографика)

Жилье в Киеве: как изменились цены весной (инфографика)

В марте 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась. Цена в первый месяц весны, по сравнению с февралем 2021-го, опустилась на 6% и составила 31 097 грн за кв. м (в феврале – 33 145 грн за кв. м).

Об этом свидетельствуют данные СтройОбзора.

Стабильное повышение цен наблюдалось с середины лета прошлого года. Исключением стал октябрь, когда показатель стоимости пошел на спад. С ноября ситуация снова изменилась. В 2021 году цены пошли вниз.

Цены по классам:

  • в эконом-классе цена повысилась на 24% – это абсолютный рекорд. Аналитики утверждают, что такого скачка еще не было. Практически каждый месяц цена в этом классе колеблется. Тенденция на понижение началась в ноябре 2020 года. Но в этом году цены пошли вверх. Средняя цена в марте 2021-го составила 24 963 грн за кв. м;
  • совсем другая ситуация с классом «комфорт». Ранее для него были более характерны скачки, но, как правило, за определенный промежуток времени можно проследить четкую тенденцию. Так, за март цена опустилась на 3% и составила 26 340 грн за «квадрат»;
  • в марте изменение показал и бизнес-класс. Стоимость квадратного метра в «бизнесе» сейчас составляет 48 103 грн или на 8% ниже, чем в январе. Плавное повышение цен в этом классе было летом и осенью 2020-го. Затем начались скачки. В прошлом месяце цены поднялись;
  • уже четыре месяца подряд класс «премиум», после резкого падения в ноябре 2020-го, показывает стабильность. В марте стоимость квадратного метра здесь составила 76 013 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то она снизилась на 4%.

В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье? Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 66 720 грн. Второе место у Шевченковского района – 38 302 грн за кв. м. Третье место в феврале занял Оболонский район, где средняя цена составляет 35 196 грн за кв. м.

В середине рейтинга Подольский район с показателем 34 059 грн за кв. м и Голосеевский – 32 442 грн за кв. м.

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Далее следует Святошинский район, который может похвастаться ценами 28 913 гр за кв. м. Вырвался вперед Дарницкий район: стоимость «квадрата» здесь составляет 26 504 грн.

Цены в Днепровском районе достигли 26 214 грн за метр квадратный. В Деснянском районе стоимость поднялась до 25 361 грн за кв. м.

На последнем месте – Соломенский район – 23 813 грн за «квадрат».

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По материалам Finance.UA
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