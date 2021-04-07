Жилье в Киеве: как изменились цены весной (инфографика)

В марте 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева снизилась. Цена в первый месяц весны, по сравнению с февралем 2021-го, опустилась на 6% и составила 31 097 грн за кв. м (в феврале – 33 145 грн за кв. м).
Об этом свидетельствуют данные СтройОбзора.
Стабильное повышение цен наблюдалось с середины лета прошлого года. Исключением стал октябрь, когда показатель стоимости пошел на спад. С ноября ситуация снова изменилась. В 2021 году цены пошли вниз.
Цены по классам:
В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье? Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 66 720 грн. Второе место у Шевченковского района – 38 302 грн за кв. м. Третье место в феврале занял Оболонский район, где средняя цена составляет 35 196 грн за кв. м.
В середине рейтинга Подольский район с показателем 34 059 грн за кв. м и Голосеевский – 32 442 грн за кв. м.
Далее следует Святошинский район, который может похвастаться ценами 28 913 гр за кв. м. Вырвался вперед Дарницкий район: стоимость «квадрата» здесь составляет 26 504 грн.
Цены в Днепровском районе достигли 26 214 грн за метр квадратный. В Деснянском районе стоимость поднялась до 25 361 грн за кв. м.
На последнем месте – Соломенский район – 23 813 грн за «квадрат».
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