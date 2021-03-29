Хотят ли украинцы введения жесткого карантина - опрос

Результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, показали, что 65% опрошенных поддерживают введение «жесткого карантина» (локдауна). 33% – не поддерживают.
С начала марта поддержка карантина выросла с 56 до 65%, последних относительно больше среди жителей центра Украины, старшего населения, тех, кто боится заболеть.
• 77% поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках «жесткого карантина», 63% – закрытие школ, 59% – детсадов. А вот закрытие городского и междугороднего транспорта не поддерживают почти 70%. За последний месяц вырос уровень поддержки закрытия заведений питания, образовательных учреждений и транспорта.
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