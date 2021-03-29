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МАУ вернула пассажирам 33 млн долл. за период пандемии

МАУ вернула пассажирам 33 млн долл. за период пандемии

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает возвращать средства пассажирам отмененных рейсов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Только за период с 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 000 запросов пассажиров и оформлен возврат на сумму 6 711 576 долларов США.

Всего же за 12 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по март 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более 33 миллиона долларов США.

Пассажиры отмененных рейсов имеют несколько опций на выбор:

  • Бесплатное переоформление билета;
  • Оформление именного промокода на 125% оплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать уже потраченные средства на оформление нового билета.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в декабре 2020 года МАУ обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.
  • Ранее сообщалось, что МАУ в октябре 2020 года выполнила без задержек 92,7% рейсов, тогда как у SkyUp аналогичный показатель составил 91%.
По материалам Finance.UA
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