МАУ вернула пассажирам 33 млн долл. за период пандемии

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает возвращать средства пассажирам отмененных рейсов.
Об этом говорится в сообщении компании.
Только за период с 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 000 запросов пассажиров и оформлен возврат на сумму 6 711 576 долларов США.
Всего же за 12 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по март 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более 33 миллиона долларов США.
Пассажиры отмененных рейсов имеют несколько опций на выбор:
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