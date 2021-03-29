МАУ вернула пассажирам 33 млн долл. за период пандемии

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» продолжает возвращать средства пассажирам отмененных рейсов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Только за период с 1 января по 31 марта 2021 года было рассмотрено и обработано около 30 000 запросов пассажиров и оформлен возврат на сумму 6 711 576 долларов США.

Всего же за 12 месяцев своей деятельности в период пандемии с апреля 2020 года по март 2021 года включительно МАУ вернула пассажирам более 33 миллиона долларов США.

Пассажиры отмененных рейсов имеют несколько опций на выбор:

Бесплатное переоформление билета;

Оформление именного промокода на 125% оплаченной суммы, который действует 2 года с момента его выписки. Этот вариант позволяет использовать уже потраченные средства на оформление нового билета.

Справка Finance.ua:

Напомним, в декабре 2020 года МАУ обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь получить финансирование и отсрочить уплату долгов.