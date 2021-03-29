Китай активно автоматизирует заводы из-за проблемы с нехваткой рабочей силы

Заводы в Китае принялись активно внедрять технологии, чтобы решить проблему с дефицитом рабочей силы.
Об этом сообщает CNBC.
По официальным данным, население страны трудоспособного возраста сократилось более чем на 5 млн человек за последнее десятилетие из-за снижения рождаемости, несмотря на отказ от противоречивой политики одного ребенка.
Для заводов, которые во многом поспособствовали росту современного Китая, рабочих и так не хватает, что приводит к необходимости повышения заработной платы. Это заставляет компании переезжать или наращивать автоматизацию, тем более что нехватка рабочей силы, похоже, будет только ухудшаться.
С экономической точки зрения технология в настоящее время является ключом к росту, поскольку такие страны, как Китай, работают над тем, чтобы местное производство оставалось достаточно дешевым, чтобы компании могли остаться в стране и не должны были переезжать.
«Каждая компания, даже если это сторонний производитель, который имеет производственные мощности в Китае, вынуждены инвестировать в интеллектуальное производство», – сказал Родриго Камбиаги, руководитель цепочки поставок и операций в Большом Китае в EY.
Он отметил, что такие инвестиции снижают зависимость Китая от рабочей силы и повышают способность страны производить больше товаров высшего качества.
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