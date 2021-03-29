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Google купила стартап Dysonics, разрабатывающий технологии объёмного звучания

Google купила стартап Dysonics, разрабатывающий технологии объёмного звучания

Компания Google стала владельцем стартапа Dysonics, работающего в области 3D-аудио.

Сделка, подробности которой остаются неизвестными, состоялась в конце декабря, но известно о ней стало только сейчас. Предполагается, что технологии Dysonics пригодятся Google при создании наушников Pixel Buds следующего поколения и других аудиоустройств.

Согласно имеющимся данным, Google стала владельцем интеллектуальной собственности Dysonics, включая патенты на созданные стартапом технологии бинаурального аудио, которые позволяют передавать звук таким, как его слышит человек.

Очевидно, Google намерена добавить объёмное звучание в свои фирменные наушники Pixel Buds, поддержка которого уже присутствует в некоторых моделях наушников Apple AirPods.

Кроме того, эти технологии могут оказаться полезными для усиления звука смарт-динамиков Nest, а также при разработке устройств дополненной и виртуальной реальности.

Напомним, компания Dysonics была основана в 2011 году. За время своего существования стартап занимался разработкой разных технологий в сфере 3D-аудио, а также сотрудничал с авиаперевозчиком Virgin America, добавив в развлекательную систему самолётов объёмный звук. Кроме того, компания известна как автор программного обеспечения для создания 3D-звука в VR-контенте.

По материалам internetua.com
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