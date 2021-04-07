Honda патентует электрический мини-байк

Honda запатентовала новый электрический мотоцикл, который по дизайну очень похож на 125-кубовый Honda Grom.

Чертежи показывают, что байк – это не просто электрический Honda Grom, а новая модель, которая была разработана как специально построенный электрический мотоцикл. Он разделяет значительную часть стиля Grom, но в совершенно новом дизайне.

Маленькие колеса и вдохновение для спортивного стиля остались. Но конструкция также включает несколько нововведений, таких как передняя подвеска типа Hossack, которая включает двойные поперечные рычаги и моношток вместо обычной телескопической вилки.



Изображение: electrek.co

Байк построен на монококовом шасси с закрепленным в середине электродвигателем и имеет односторонний задний маятник. Патент не включает никаких спецификаций производительности, но максимальная скорость Honda Grom около 88 км/ч была бы, вероятно, актуальной и для такого мотоцикла.

Также неясно, какой тип батареи Honda планирует использовать в этом мини-байке, но он потенциально может включать систему сменных батарей от электрических скутеров Honda PCX.

Honda также является частью консорциума, разрабатывающего заменяемые электрические аккумуляторы для электрических мотоциклов вместе с несколькими другими основными производителями мотоциклов, и мотоциклу может быть назначено использовать новый стандарт аккумуляторов, разработанный в этом партнерстве.

В дополнение к стандартным компонентам, которые мы обычно видим на этих типах мотоциклов, патенты Honda также демонстрируют некоторые довольно высокотехнологичные вещи. Маленькие камеры заднего вида, установленные в торцах панели, заменяющие зеркала. Они подают изображение непосредственно на дисплей, установленный на руле. Вряд ли такая система на самом деле будет применена на серийном байке.

Другие электрические мотоциклы в стиле Honda Grom, такие как CSC City Slicker, достигли коммерческого успеха, помогая открыть дверь в двухколесный мир тем, кто раньше на мотоциклах не ездил.