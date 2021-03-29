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Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты

Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты

Министерство цифровой трансформации рекомендует украинцам переходить на ID-карты. Цифровизации внутренних паспортов-книжек не будет.

Об этом в интервью УНИАН заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

«Не будет цифровизации паспортов-книжек, поскольку книжек в Украине было выпущено десятки миллионов, и они все в бумаге», — отметил он.

Баник подчеркнул, что обработать такие колоссальные объемы данных почти нереально.

«Проверить их валидность, учитывая, что обмена данными между многими государственными реестрами не было, почти нереально. Поэтому мы рекомендуем всем переходить на ID-карты», — заявил представитель министерства.

Для тех, кто не хочет переходить на ID-карты, уточнил Баник, есть биометрический загранпаспорт, который позволяет пользоваться всеми государственными услугами в сфере обслуживания наравне с обычным.

Этот документ оцифрован и отображается в мобильном приложении «Дія».

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона № 4355. Таким образом, электронные паспорта приравняли к обычным.

По материалам РБК-Украина
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