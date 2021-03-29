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Вступил в силу закон о выплате «карантинных» 8 тысяч

Вступил в силу закон о выплате «карантинных» 8 тысяч

Закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тысяч гривень предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в красных зонах, 9 апреля вступил в силу в Украине.

8 апреля он был опубликован в газете “Голос Украины”.

Напомним, выплаты в размере 8 тысяч гривен будут производиться автоматически, как и в декабре 2020 года.

Как получить – подать заявку через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».

Пособие будет предоставляться застрахованным лицам по факту введения в течение 2021 года «красного» уровня эпидемической опасности на территории соответствующего региона, в котором работодатель (страхователь) застрахованного лица состоит на учете в качестве плательщика единого взноса.

Человек может обратиться за пособием в течение 30 дней со дня введения на территории региона, где он работает, ограничительных мероприятий «красного» уровня эпидемической опасности.

Если он работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее (февраль-март) введены в течение 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу Закона, который предусматривает предоставление этого пособия.

Кроме гарантированного государством пособия, предприниматели и наемные работники смогут также получить поддержку от местных властей — дополнительные выплаты из местного бюджета, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Справка Finance.ua:

  • По словам Лазебной, если человек получил пособие в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 — января 2021, это не ограничивает его права и возможность получить помощь и на этот раз, если в регионе, где он работает, в течение 2021 года введен карантин «красного» уровня эпидемической опасности.

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По материалам Finance.UA
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