Вступил в силу закон о выплате «карантинных» 8 тысяч

Закон о предоставлении финансовой помощи в размере 8 тысяч гривень предпринимателям, которые остановили свою деятельность из-за карантина в красных зонах, 9 апреля вступил в силу в Украине.
8 апреля он был опубликован в газете “Голос Украины”.
Напомним, выплаты в размере 8 тысяч гривен будут производиться автоматически, как и в декабре 2020 года.
Как получить – подать заявку через приложение или Единый портал государственных услуг «Дія».
Пособие будет предоставляться застрахованным лицам по факту введения в течение 2021 года «красного» уровня эпидемической опасности на территории соответствующего региона, в котором работодатель (страхователь) застрахованного лица состоит на учете в качестве плательщика единого взноса.
Человек может обратиться за пособием в течение 30 дней со дня введения на территории региона, где он работает, ограничительных мероприятий «красного» уровня эпидемической опасности.
Если он работает в регионе, в котором такие ограничения уже были ранее (февраль-март) введены в течение 2021 года, то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу Закона, который предусматривает предоставление этого пособия.
Кроме гарантированного государством пособия, предприниматели и наемные работники смогут также получить поддержку от местных властей — дополнительные выплаты из местного бюджета, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НАПК проверит чиновников, задекларировавших BitcoinВчера, 15:47 - 963 16
Обязательное медицинское страхование в Украине должно появиться в 2023 году, — РадуцкийВчера, 09:30 - 853 7
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1346 3
Устенко сказал, благодаря чему ВВП Украины может вырастиВчера, 08:45 - 927 3
НБУ готов поднять учетную ставку, чтобы сдержать рост инфляцииВчера, 08:33 - 1449 2
Самые дорогие валюты мира (рейтинг 2021 года)Вчера, 18:55 - 4886 2
Что делать, если получили сообщение о задолженности за электроэнергиюВчера, 16:04 - 4287
Фонд соцстрахования прокомментировал выплаты больничных после 30 июняВчера, 12:15 - 2372
Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписанияВчера, 17:00 - 1413 1
Израиль ввел новые правила въезда для украинцевВчера, 14:16 - 1346 3
Искусственный интеллект научили прогнозировать качество воздухаПозавчера, 12:10 - 118
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 805 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2322 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1704 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1128