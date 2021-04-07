Минэнерго предлагает нулевой экологический налог для ТЭЦ на биотопливе

В Министерстве энергетики Украины предложили установить нулевую ставку экологического налога на выбросы СО2, полученные в результате сжигания биотоплива на котельных, ТЭЦ и ТЭС. Принятием закона хотят способствовать замещению газа биотопливом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующий законопроект обнародован для публичного обсуждения. Оно продлится месяц.

«Принятие законопроекта будет способствовать увеличению производства энергии из биотоплива в Украине и дальнейшему переходу предприятий с ископаемых видов топлива (угля, газа, торфа) на использование этого вида топлива, производимого из биологически возобновляемых источников органического происхождения», — указывается в Минэнерго.

В ведомстве утверждают: текущий подход не соответствует международной практике. Так, в настоящее время предприятия, которые сжигают биотопливо на стационарных источниках загрязнения, уплачивают налог за выбросы двуокиси углерода в 10 грн за тонну. Такая же ставка действует и для других предприятий, которые сжигают другие энергоносители и осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Что изменит законопроект:

предлагается установить нулевую ставку экологического налога для установок, которые внесены в реестр установок, использующих исключительно биотопливо;

создание и ведение реестра установок, использующих биотопливо как единственный вид топлива, будет осуществляться Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению в порядке, установленном Кабинетом министров.

Экологический налог уплачивается:

за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, размещение в течение отчетного квартала отходов в специально отведенных для этого местах или на объектах — по месту размещения стационарных источников, специально отведенных для этого мест или объектов;