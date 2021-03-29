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Кредиты под 0,01%: Киев расширил льготы для малого и среднего бизнеса

Кредиты под 0,01%: Киев расширил льготы для малого и среднего бизнеса

Депутаты Киевского городского совета поддержали внесение изменений в решение о комплексной поддержке субъектов хозяйствования столицы, в частности в части льгот для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Кредиты под 0,01%. Согласно решению, на период действия усиленного карантина финансово-кредитная поддержка от города увеличивается с 50% до 99% от суммы процентов по кредитным договорам предпринимателей. То есть предприниматели смогут получить кредиты всего под 0,01% – такова будет процентная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на время пандемии.

Если раньше для получения кредита предприятию нужно было вести хозяйственную деятельность не менее трех лет, теперь этот срок сократился до одного года. Это сделано для того, чтобы воспользоваться программой могли и те предприятия, которые недавно начали деятельность.

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Сейчас участниками программы являются 12 банковских учреждений. Расширился и перечень целевого назначения кредитных средств.

Подробнее о условиями кредитования по программе финансово-кредитной поддержки предпринимателей Киева — по ссылке.

Другие льготы:

  • на период действия карантина будет уменьшен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Взнос составит 1 гривну, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах. Для владельцев объектов сезонной и передвижной мелкорозничной торговой сети размер взноса будет оставаться 50% от размера долевого участия, определенного в договорах;
  • также Киев вводит льготы на размещение наружной рекламы и рекламы на транспорте коммунальной формы собственности в размере 50% от определенной в договоре платы. Речь идет о пользовании местами, которые являются собственностью общины;
  • кроме того, для владельцев авто, которые передвигаются по столице, на период действия карантина отменена плата за пользование парковочными площадками коммунального предприятия «Киевтранспарксервис».

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Напомним, что для представителей бизнеса, которые арендуют имущество территориальной общины города Киева, но не могут продолжить ведение деятельности, размер арендной платы так и останется — 1 гривна, независимо от условий договора. В случае продолжения деятельности, плата за аренду коммунального имущества составит 50% от определенной суммы в договоре.

То есть независимо от того, работает бизнес или нет — в обоих случаях действуют льготы.

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По материалам Finance.UA
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