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Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписания

Ryanair анонсировал 10 новых маршрутов из Львова в рамках обновленного летнего расписания

Ирландский лоукост-авиаперевозчик Ryanair сегодня, 8 апреля, объявил о пересмотре своей полетной программы на лето 2021 года из аэропорта Львов.

Согласно обновленному расписанию, компания намерена будущим летом обслуживать 17 направлений из этого западноукраинского города, передает ЦТС.

Среди них 10 – это новые направления: Бари, Будапешт, Каунас, Неаполь, Палермо, Пиза, Познань, Турин, Венеция (все – с частотой 2 раза в неделю) и Вроцлав (3 раза в неделю).

Также перевозчик планирует вернуть четыре популярных международных направления – в Лондон Станстед (2 раза в неделю), Краков (3 раза в неделю), Веце (2 раза в неделю) и Варшаву (3 раза в неделю).

Всего полетная программа Ryanair предусматривает 37 рейсов в неделю из Львова.

“Ryanair по-прежнему привержен обеспечению соединения со Львовом и ожидает, что его расписание Summer-21 поможет увеличить объем авиаперевозок в регионе и будет способствовать восстановлению туристической индустрии, поскольку программы вакцинации продолжаются, а Европа открывается как раз к пиковому сезону отпусков”, – говорится в сообщении компании.

По материалам Центр транспортных стратегий
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