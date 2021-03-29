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Израиль ввел новые правила въезда для украинцев

Израиль ввел новые правила въезда для украинцев

В Израиле вступили в силу обновленные правила въезда в страну для украинских граждан. Попасть в Израиль можно только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Израиле.

«Иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца», — говорится в сообщении.

ПЦР-тест будут требовать и у тех, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавируса.

Также для получения разрешения на въезд в страну потребуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Гражданам, у которых есть израильский COVID-паспорт или справка о том, что человек переболел коронавирусом, изоляция не предписана.

Медицинскую декларацию, разрешение на въезд, результаты теста и другие документы нужно распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.

Лицо с подтвержденным на текущий момент COVID-диагнозом в самолет не допускается.

Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 прошел вакцинацию) должен выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).

Если гражданин покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции, не имея специального разрешения, в следующий раз он в страну допущен не будет.

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По материалам Корреспондент.net
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