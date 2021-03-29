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Глава JPMorgan прогнозирует трехлетний экономический бум в США

Глава JPMorgan прогнозирует трехлетний экономический бум в США

Главный исполнительный директор банка JPMorgan Джейми Даймон заявил, что Соединенные Штаты ждет экономический бум, который продлится до 2023 года.

Об этом пишет Investing.com со ссылкой на Reuters.

Однако главными условиями для этого он назвал всеобщую вакцинацию, продолжение поддержки экономики и смягчение политики ФРС.

«Этот бум может легко продлиться до 2023 года, потому что все расходы могут продлиться до 2023 года», – написал Даймон в годовом письме акционерам, опубликованном на сайте банка.

Глава крупнейшего банка США Джейми Даймон широко известен как лицо банковского сектора Америки. В письме он поделился своими взглядами на экономику.

По его мнению, финансы среднего потребителя в США находятся в «прекрасной форме», и высокие оценки фондового рынка оправданы. Однако цена казначейских облигаций США невысока.

Прогнозируя экономический рост в ближайшие два года, Даймон считает, что он создаст возможности для «решения проблем, связанных с неравенством».

Глава JPMorgan призвал к повышению Федеральной минимальной заработной платы, улучшению профессиональной подготовки в средних школах и колледжах и облегчению трудоустройства людей с криминальным прошлым.

Даймон, который выступает за повышение налогов для оплаты федеральных стимулов, сказал, что корпорации могли бы поддержать эти инициативы, если бы правительство ввело жесткое бюджетирование, прозрачность и дисциплину в федеральных расходах.

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По материалам Mind
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