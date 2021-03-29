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СБУ уведомила экс-руководителя Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

СБУ уведомила экс-руководителя Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) уведомили одного из бывших руководителей ГП «Одесский морской торговый порт» о подозрении в причастности к причинению государству ущерба на 142 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет», – сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По материалам Mind
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