СБУ уведомила экс-руководителя Одесского порта о подозрении в причинении государству ущерба на 142 млн грн

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) уведомили одного из бывших руководителей ГП «Одесский морской торговый порт» о подозрении в причастности к причинению государству ущерба на 142 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«По данным следствия, в течение 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам. Оперативники спецслужбы установили, что из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет», – сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.