Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой. В стране проводят испытания надежности белорусской энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает «БелТА».

Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии с энергокольца БРЭЛЛ, соединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.

«В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», — говорится в сообщении.