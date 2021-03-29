Беларусь отключила линии электропередачи с Литвой

Беларусь отключила трансграничные линии электропередачи (ЛЭП) с Литвой. В стране проводят испытания надежности белорусской энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Беларуси, передает «БелТА».
Испытания проводятся для проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии с энергокольца БРЭЛЛ, соединяющего Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
«В Беларуси начались испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой», — говорится в сообщении.
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