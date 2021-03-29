США подготовили два пакета санкций против «Северного потока-2»

Минюст США утвердил два пакета санкций против газопровода «Северный поток-2». Однако окончательное решение по ним еще не принято.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в администрации США.
Издание пишет, что черные списки, одобренные министерством, задевают оператора проекта, швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига.
Пакеты санкций против «Северного потока-2» будут представлены Конгрессу в мае.
Как уточняется в статье, окончательное решение будет принимать президент США Джо Байден. Пока не известно, войдут ли в окончательные списки Nord Stream 2 AG и Варниг.
Ранее издание сообщило, что Белый дом обсуждает кандидатуру специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Напомним, сейчас готовность «Северного потока-2» составляет 95%. Осталось проложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода.
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