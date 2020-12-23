Межбанк: противостояние курсовых интересов усилилось

Сегодня на валютном рынке скучно не было никому: ни клиентам, ни самим банкам. Противостояние курсовых интересов крупных игроков не только продолжилось, но и усилилось. В целом, доллар подорожал с 27,84/27,86 до 27,94/27,96 гривен, а евро вырос сразу на 18 копеек — с 33,05/33,07 до 33,23/33,25 гривен.
НБУ на торгах снова не появлялся, предоставив крупным игрокам самим разбираться с трендом по курсу доллара в течение дня. И они разобрались…
В части роста котировок по евровалюте сработал как фактор увеличения спроса на валюту на нашем межбанке, так и укрепление позиций евро относительно доллара на международных площадках. Там он вырос до 1,1893 доллара на момент написания статьи, что немедленно отражалось и на котировках евро на украинском межбанке.
Интересная ситуация сложилась с банками нерезидентов и с государственным Ощадбанком. «Дочки» иностранцев и этот госбанк были замечены с продажами доллара в середине дня. Именно их предложение сдерживало рост котировок, и в конечном итоге — с утренних 27,84/27,86 гривен доллар к 11 часам вырос только до 27,87/27,89 и до 27,875−27,88/27,89−27,895 к обеду. Все было более-менее стабильно.
Но всю идиллию нарушил выход с покупкой доллара другого иностранца — Ситибанка. Уже почти к самому обеду он вдруг решил прикупить $ 10−20 млн и это быстро нарушило все равновесие спроса и предложения на торгах. Котировки начали быстро расти, а продавцы — все больше задирать свои ценники. В итоге, курс вырос до 27,915/27,935 гривен к 15 часам и до 27,94/27,96 к 16:00 и остановился на этом уровне уже до самого завершения сессии.
Все эти курсовые игры еще раз показали — как зависим наш малообъемный межбанк от действий одного, максимум двух десятков игроков и их ситуативных курсовых задач. Все остальные участники торгов сегодня исполняли роль массовки и своими операциями особо на курс не влияли.
Главные события 7 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,22 / 33,24
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1908 / 1,1909
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