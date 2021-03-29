Oppo представила смартфон с 5G и мощной батареей

Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo Reno5 Z 5G.
Об этом сообщает GSM Arena.
Само устройство имеет 16,3-сантиметровый AMOLED-дисплей с процессором Dimensity 800U. Его разрешение в FullHD+ составляет 2400х1080 пикселей. Также установлена батарея с мощностью в 4 310 мегаампер в час.
Операционная память смартфона, работающего на Android 11 с интерфейсом ColorOS 11.1, составляет 8Гб, а внутренняя 128ГБ.
Фото: GSM Arena
Гаджет поддерживает 5G и NFC (технология дает возможность обмена данными между устройствами, в первую очередь смартфонами и бесконтактными платежными терминалами, находящимися на расстоянии около 10 см).
Отмечается, что фронтальная камера имеет разрешение в 16 Мп, а на обратной находятся еще четыре камеры в 48Мп, 8Мп и две по 2Мп соответственно.
Стоимость одного экземпляра составляет 395 долларов США.
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