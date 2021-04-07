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Технология 5G наберет обороты уже в этом году

Технология 5G наберет обороты уже в этом году

Сеть 4G предоставляет достаточно высокую скорость для большинства обычных пользователей. Она позволяет транслировать видео в HD-качестве, скачать музыку, игры и программы, а еще, в условиях пандемии COVID-19, общаться и работать на расстоянии. Однако, 5G, следующее поколение мобильной сети, как ожидается, наберет обороты в этом году.

В то время как Samsung и несколько других крупных производителей смартфонов выпустили свои первые телефоны с 5G в 2019 году, Apple присоединилась лишь осенью 2020 года. Она запустила поддержку новой технологии в смартфонах серии iPhone 12. Примечательно, что Apple продала больше смартфонов за последние три месяца 2020 года, чем любая компания за один квартал. Что ж, дебют 5G отчетливо дал серьезный толчок развитию новой технологии.

Согласно оценкам последнего отчета компании Ericsson о мобильности, количество контрактов на 5G-смартфоны во всем мире к концу этого года вырастет до 600 млн. Это почти втрое больше, чем в 2020 году. Согласно оценкам Ericsson к 2022 году контракт на 5G станет стандартом де-факто, преодолев отметку в 1 млрд. В Украине на данный момент это не практикуется. Но в будущем такой контракт может предложить оператор Vodafone.

Примечательно, что самих пользователей смартфонов iPhone и Android не очень-то интересует новая технология мобильной связи. Как выяснилось, на первом месте для них – высокая автономность.

По материалам Pingvin Pro
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