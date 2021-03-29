Минфин сделал шаг к приближению таможенного законодательства к европейскому

Кабмин на заседании 7 апреля поддержал проект закона с изменениями в Таможенный кодекс относительно определения страны происхождения товара, это нужно для выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Законопроект Минфин разработал вместе с Гостаможслужбой. Изменения вносятся в рамках имплементации в Таможенный кодекс положений таможенного законодательства Европейского Союза, в частности, в части определения непреференциального происхождения при импорте/экспорте в Украину товаров.
А именно, с положениями ЕС согласуют раздел II «Страна происхождения товара» Таможенного кодекса Украины в части:
После поддержки правительством законопроект будет подан на рассмотрение Верховной Рады.
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