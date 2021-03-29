Безвиз Украины с карибской страной вступил в силу — решение правительства

Кабинет Министров утвердил соглашение о взаимной отмене визовых требований с Сент-Винсент и Гренадинами, заключенное 25 ноября 2020 года. Решение позволяет ввести взаимный безвиз для граждан Украины и Сент-Винсент и Гренадин сроком до 90 дней в течение 180 дней.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 7 апреля.
«Утвердить соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительства Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований», — говорится в соответствующем постановлении.
Утверждение соглашения внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления в силу. Украина договорилась о безвизе с карибской страной 25 ноября 2020 года в Лондоне.
«Вместе с верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании Ценио Льюисом мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев», — сообщил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в своем микроблоге в Twitter.
Пристайко назвал соглашение о безвизе «быстрой дипломатической победой, поскольку дипломатические отношения между Украиной и Сент-Винсентом и Гренадинами были установлены лишь в 2019 году».
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