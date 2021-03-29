Когда стартует регистрация на выплату «карантинной» помощи

Предприниматели и наемные работники из «красных зон» смогут зарегистрироваться на получение 8 тысяч помощи уже на следующей неделе.

Об этом во время заседания Камбина сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дія. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен можно будет уже на следующей неделе», – указал премьер, добавив, что правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм этих выплат для поддержки граждан и бизнеса.

Правительство уже выплачивало предпринимателям карантинные 8 тысяч гривен за январский локдаун. 14 декабря стартовал прием заявок на помощь, который продлили до 31 декабря.

С начала программы до Нового года выплаты получили почти 500 тысяч украинцев. Еще 100 тысяч физических лиц-предпринимателей, которые относятся к 1-й и 2-й группам плательщиков налогов, в конце декабря получили помощь на детей.