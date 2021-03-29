Импорт природного газа в Украину сократился на 83%

В I квартале 2021 года объемы транспортировки газа из ЕС в Украину составили 476 млн куб. м. Это на 83% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.

Из Польши в Украину было транспортировано 0,2 млн куб. м, из Словакии — 65 млн куб. м, из Венгрии — 410,4 млн куб. м. Виртуальным реверсом завезено 86% объемов газа.

Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы за январь-март составил 18,3 млн куб. м, что почти в четыре раза больше по сравнению с I кварталом прошлого года (4,8 млн куб. об).

Реэкспорт природного газа в I квартале составил 618,9 млн куб. м (почти в 240 раз больше показателя этого же периода годом ранее). В Польшу реэкспортировано 141,3 млн куб. м газа, в Словакию — 107 млн куб. м, в Венгрию — 340,6 млн куб. м, в Молдову — 30 млн куб. об.



Инфографика: Оператор ГТС Украины

«Сейчас в украинских подземных газохранилищах хранятся рекордные объемы голубого топлива, и украинские поставщики используют собственные запасы углеводородов из подземок и покупают газ из режима „таможенный склад“ у европейских трейдеров. Поэтому за отчетный период экспорт газа из Украины превысил импорт. В частности, Молдова реэкспортировала более половины от собственных объемов газа в украинских ПХГ, — прокомментировал Евгений Тодоров, коммерческий директор ОГТСУ. — Динамика первого квартала этого года свидетельствует, что украинская газовая инфраструктура уже прочно интегрирована в европейские энергетические рынки и является частью энергобезопасности стран Европы».