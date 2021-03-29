Межбанк: продавцы продолжат отстаивать свои интересы

Гривна продолжила своё укрепление на вчерашних торгах, хотя и не настолько значительно, как это было в понедельник. В итоге, торги вторника завершились котировками доллара по 27,80/27,825 гривен, но продавцы все упорнее пытаются отстоять свои интересы и все меньше готовы уступать по курсу. Эта тенденция продолжится и сегодня. Более того, продавцы постараются все же вернуть курс к уровням выше 27,85 гривен. Так что «дискуссия» между покупателями и продавцами в части курсообразования продолжится.
Главным «козырем» покупателей при снижении котировок является низкая активность на рынке после введения новых ограничений из-за локдауна. Это сокращает спрос на валюту на фоне активных ее распродаж аграриями и металлургами. Эта тенденция будет наблюдаться и сегодня, а попытки занизить котировки продолжатся.
Первым «аргументом» в защиту продавцов будет как отложенный спрос со стороны тех клиентов, кто просто выжидает минимальных котировок и кто немедленно выйдет на рынок с покупкой в случае, если тренд развернется в сторону роста курса. Вторым — интерес к покупке валюты со стороны поставщиков нефтепродуктов. На мировых рынках опять периодически цены на нефтепродукты растут и наши крупные нефтетрейдеры закупаются топливом на опасениях продолжения этого процесса. Тем более, что из-за ограничений по работе общественного транспорта во время карантина, спрос на бензин со стороны автолюбителей только растет и проблем со сбытом не наблюдается.
Результаты вчерашнего аукциона Минфина по продаже ОВГЗ никак не повлияют на поведение валютного и ресурсного рынков, так как было продано бумаг всего на 1,088 млрд гривен. Это незначительные суммы и низкая активность покупателей говорит о том, что местные игроки и нерезиденты ставят на поднятие учетной ставки НБУ 15 апреля до 7% годовых и рассчитывают на рост доходности облигаций на аукционах с конца второй декады апреля. Поэтому и не спешат покупать облигации сейчас.
Сегодня курсовой тренд на межбанке будет полностью зависеть от задач и поведения крупных игроков, а спекулянты будут в основном работать в формате «в две стороны». Но при малейших изменениях спроса и предложения по валюте на торгах мы снова увидим их с попытками раскачать котировки в течение дня.
По нашим прогнозам статистика межбанка в среду будет в пределах до $ 110−130 млн при совершении до 430−510 сделок.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua 7 апреля будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,80/ 27,82
евро — 32,90 / 32,93
Курсы валют на Межбанке
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