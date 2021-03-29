Цены на газ в Европе выросли до максимума за два месяца

Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимума за почти два месяца вслед за снижением температуры воздуха.
С понедельника по четверг в Европе прогнозируется заметное похолодание с ночными температурами до нуля градусов.
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Контракт с поставкой в среду на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. кубометр, это максимальное значение с 9 февраля. Средняя котировка «на день вперед» в марте была $218, в феврале – $219, в январе – $257 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила $220 за тысячу кубометров.
В конце марта Европа открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам придется компенсировать рекордный отбор за минувшую морозную зиму – из ПХГ было поднято почти 69 млрд кубометров, что на 24 млрд кубометров больше, чем годом ранее. Теперь ПХГ забирают газ с рынка, а не добавляют его в холодные дни.
Кроме того поставки сжиженного природного газа на рынок Европы продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки за апрель 2021 года отстают от среднего уровня за апрель 2020 года всего на 6%. Этот разрыв сокращается с каждым днем.
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