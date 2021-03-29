В Укравтодоре рассказали, когда будут готовы первые проекты на Киевскую обходную

Во время строительства одного из участков Киевской обходной дороги взамен каждого удаленного дерева будет посажено новое, таким образом строительство не повлияет на общий баланс зеленых насаждений в области. Между тем, первые проекты на КОД будут готовы летом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) в Facebook.

«Недавно Украинская природоохранная группа (UNCG) опубликовала запись с заявлением о том, что строительство одного из участков Киевской обходной дороги уничтожит 40 гектаров леса. К такому выводу команда UNCG пришла, ознакомившись с визуализацией строительства КОД на участке между дорогами М-07 Киев — Ковель и М-06 Киев — Чоп. Действительно, этот участок проходит через два лесных массива-Киевского и Клавдиевского лесхозов. Сейчас участок как раз на этапе проектирования. Подчеркнем, что независимо от окончательного варианта проекта, он обязательно будет предусматривать компенсационную высадку деревьев”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что летом 2020 года Укравтодор наконец сделал первый реальный шаг к строительству Киевской обходной дороги, заказав проектирование первых участков. Предполагается, что это будет маршрут-полукольцо вокруг Киева, который будет начинаться от дороги М-07 Киев — Ковель и через дороги М-05 Киев — Одесса, Н-01 Киев — Знаменка, Н-08 Борисполь — Мариуполь, М-03 Киев — Харьков — Довжанский, обход города Бровары будет выводить к дороге М-01 Киев — Чернигов — Новые Яриловичи. Общая протяженность КОД составит почти 150 км

Сейчас 2 участка проектируется, на еще 2 — объявлен тендер. Первые проекты будут готовы летом, после чего и будет начато строительство.

«В наших планах, при наличии стабильного финансирования, – завершить строительство КОД уже через 4-5 лет. Это поможет разгрузить столицу от транспорта и дать возможность транзитным автомобилям комфортно передвигаться по стране», – отмечают в Укравтодоре.