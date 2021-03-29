OPPO выпустит смартфон без кнопок и портов

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал о планах OPPO выпустить весьма необычный смартфон. У него будет одновременно уникальный и в то же время самый неприметный дизайн на рынке.
Согласно представленной информации, будущий смартфон OPPO получит подэкранную фронтальную камеру, которая не будет заметна при обычном использовании. Это позволит отказаться от любых отверстий и вырезов в дисплее. Более того, тыльные камеры также смогут становиться невидимыми благодаря использованию электрохромного стекла. Подобную технологию ранее уже продемонстрировала OnePlus в концептуальном смартфоне Concept One.
Традиционных физических кнопок в смартфоне не предусмотрено. Вместо этого будут специальные сенсорные области, реагирующие на силу нажатия. Более того, аппарат также лишат каких-либо разъёмов. Однако инсайдер уверяет, что устройство получит поддержку как беспроводной, так и проводной зарядки. Вероятно, кабель будет подключаться к специальному коннектору с помощью магнитов.
Пока неясно, планирует ли OPPO выпустить такой аппарат в продажу или же это будет лишь демонстрационный образец. Однако все перечисленные технологии в том или ином виде уже были ранее представлены другими компаниями.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2313 10
Киев продолжает отопительный сезонВчера, 10:05 - 1618 10
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцПозавчера, 16:05 - 2064 9
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииВчера, 14:45 - 685 5
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины — ЗеленскийВчера, 12:16 - 485 4
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУВчера, 08:33 - 3303
Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривенВчера, 15:00 - 3012 2
В Украине назвали «Автомобиль года 2021»Вчера, 09:40 - 2814
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2313 10
Межбанк: рынок может сыграть «злую» шуткуВчера, 10:59 - 1669 1
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 612 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2008 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1570 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1058
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2669 3