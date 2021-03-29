OPPO выпустит смартфон без кнопок и портов

Авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station рассказал о планах OPPO выпустить весьма необычный смартфон. У него будет одновременно уникальный и в то же время самый неприметный дизайн на рынке.

Согласно представленной информации, будущий смартфон OPPO получит подэкранную фронтальную камеру, которая не будет заметна при обычном использовании. Это позволит отказаться от любых отверстий и вырезов в дисплее. Более того, тыльные камеры также смогут становиться невидимыми благодаря использованию электрохромного стекла. Подобную технологию ранее уже продемонстрировала OnePlus в концептуальном смартфоне Concept One.

Традиционных физических кнопок в смартфоне не предусмотрено. Вместо этого будут специальные сенсорные области, реагирующие на силу нажатия. Более того, аппарат также лишат каких-либо разъёмов. Однако инсайдер уверяет, что устройство получит поддержку как беспроводной, так и проводной зарядки. Вероятно, кабель будет подключаться к специальному коннектору с помощью магнитов.

Пока неясно, планирует ли OPPO выпустить такой аппарат в продажу или же это будет лишь демонстрационный образец. Однако все перечисленные технологии в том или ином виде уже были ранее представлены другими компаниями.