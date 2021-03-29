Межбанк: доллар продолжает падение

Доллар снова подешевел на межбанке. Правда, не так существенно, как это было вчера, но все же почти на 4 копейки — с 27,84/27,86 до 27,80/27,825 гривен.
Отличие вчерашних торгов от сегодняшних в том, что если в понедельник главной проблемой было полное отсутствие спроса на валюту, то сегодня – это был больше позиционный торг между покупателями и продавцами по курсу. НБУ на рынок не выходил.
Покупатели быстро увидели, что могут диктовать свои условия из-за превышения предложения над спросом и “давили” на продавцов. Но продавцы уже не были особо готовы снижаться по курсу и игра в стиле “кто кого” привела лишь к компромиссному небольшому проседанию котировок. Но не к существенной капитуляции продавцов, как это было вчера.
Торг по курсу явно продолжится и завтра. А откровенно слабые сегодняшние результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ – чиновники продали бумаг всего на 1,088 млрд гривен – лишь обострит противостояние курсовых интересов крупных игроков в ближайшее время.
Ход торгов:
Спрос и предложение были почти уравновешены в первые несколько часов сессии и до полудня доллар находился в узком коридоре 27,84-27,845/27,855-27,86 гривен.
После 12 часов предложение по прежнему превышало спрос, а покупателей было немного. И котировки просели до 27,795/27,81 почти до обеда.
После 14 часов доллар опять котировался в пределах узкого коридора 27,79- 27,80/27,805-27,825 до 16 часов. Завершилась сессия по американской валюте уровнем 27,80/27,825 гривен за доллар.
Главные события 6 апреля на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,80 / 27,82
евро – 32,90 / 32,93
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1838 / 1,1840
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