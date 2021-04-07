Грозит ли украинцам запрет на полеты за границу

Туризм в Украине в 2021 году переживает очередную паузу — под карантинными ограничениями «красной зоны» оказались 10 областей и город Киев. Во многих регионах остановили наземное пассажирское сообщение, а политики заговорили о «закрытии» неба.

Объявление национального локдауна допускают и в СНБО, если ситуация с ростом заболеваемости COVID не стабилизируется. Между тем, среди экспертов туристического бизнеса ходят слухи о возможной остановке авиатранспорта, как это было в марте 2020 года.

Что ждет туристов, которые запланировали отдых за границей на майские праздники и летом, и не провалится ли новый туристический сезон?

Во многих странах применяется практика выборочного запрета на въезд для граждан стран с высоким уровнем распространения коронавируса.

В таких случаях «пропуском» становятся паспорта вакцинации. Между тем, по данным украинского Минздрава, в Украине вторую дозу вакцины официально получили только два человека, а сам формат сертификата о вакцинации только разрабатывается.

По данным сайта Worldometers, Украина сегодня занимает одиннадцатое место по количеству новых заражений на COVID, а среди стран Европы мы на 3-й позиции.

Но, несмотря на волну пандемии в Украине, туристические страны пока не намерены закрываться для украинских туристов, сообщил глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Александр Явтушенко.

«Мои друзья-дипломаты сообщают, что на сегодня у стран, которые открыты для туристов из Украины, нет намерений усиливать ограничения, поскольку это может негативно повлиять на туристическую отрасль, которая и так сильно страдает из-за пандемии.

Таким образом, несмотря на новую волну пандемии, классические и привычные курорты Египта и Турции в ближайшее время, скорее всего, не изменят своих требований и при наличии отрицательного результата ПЦР-теста украинцы смогут улететь на отдых", — отметил Явтушенко.

Ситуация с правилами въезда меняется очень часто в некоторых случаях — даже ежедневно, напоминает заместитель гендиректора туристической компании «TEZ TOUR» Александр Новиковский.

«Причем, речь идет не только о тех странах, которые сегодня готовы принимать наших туристов. Правила меняются и в нашей стране. Мы видим, что уровень заболеваемости COVID растет с каждым днем. И, как говорят врачи, это еще не предел», — говорит он.

Учитывая стремительный рост числа больных, нельзя исключить и того, что правила въезда в страну и выезда из нее могут ужесточить еще больше, прогнозирует Новиковский.

«В случае, если рост числа больных локально будет еще выше, возможно введение тотального локдауна по всей стране, когда будет закрыто абсолютно всё, как это было во время первой волны коронавируса весной 2020 года. В том числе речь может идти об остановке транспорта. При таких условиях, конечно, ни одна страна не получит туристов из Украины», — говорит представитель «TEZ TOUR».

Учитывая такую ​​ситуацию, говорить сейчас об удачности и успешности сезона — преждевременно, предостерегает Александр Новиковский.

«Будем постепенно смотреть на то, как будет развиваться ситуация ближе к началу летнего сезона. Возможно, ситуация наладится, как хотелось бы всем. И все будет, как раньше», — говорит эксперт.