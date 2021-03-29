Американские ученые создали новый тип роботов

Американские ученые из Пенсильванского университета недавно протестировали робота, у которого нет ни процессора, ни аккумулятора, но, тем не менее, он способен передвигаться и не хаотично, а следуя заданному маршруту.
Об этом сообщает издание advancedsciencenews.com.
Робот способен получать энергию из окружающей его особой среды химическим способом, за счет чего он может двигаться (ехать), а также следовать заданному маршруту, не используя при этом ни чипа, ни специального ПО. Потому что у робота нет ни того, ни другого.
Робот функционирует благодаря двум источникам энергии. Первый основывается на таком явлении, как катализ (катализ — процесс изменения скорости реакции при помощи катализаторов). Тут стоит отметить, что большинство процессов, происходящих в живых организмах, являются каталитическими. Инженеры научились имитировать эти процессы и теперь используют их в технике. Каталитический источник энергии робота частично состоит из элементов самого робота, а частично — из окружающей среды. При этом ему не нужен аккумулятор, в отличие от классических роботов, которые нуждаются как в хранении энергии, так и в ее пополнении. Новинка функционирует по такому же принципу, как и любые живые существа, черпая энергию из своей среды обитания, то есть получая энергию из химических соединений окружающей среды — металлической поверхности. Второй источник энергии — ток, получаемый из окружающей робота среды.
Во время тестов робот ездил по алюминиевому полю. Несмотря на отсутствие процессора и других логических схем, он смог совершать маневры и ездить по маршруту, оптимальному для получения энергии. Все это стало возможно благодаря таким компонентам, как газодифузионная углеродно-платиновая пластина, гидрогель и металл (в данном случае — алюминий).
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