Aston Martin представил эксклюзивную версию кроссовера DBX (видео)

Британский бренд Aston Martin представил эксклюзивную версию кроссовера DBX, созданную подразделением Aston Q.
Подразделение британской марки занимает персонализацией моделей Aston Martin под конкретного клиента. Недавно на YouTube появился видеоролик с двумя версиями кроссовера DBX от Aston Q.
Эта модель – самая массовая у Aston Martin, но стараниями специалистов подразделения она стала эксклюзивной. Автомобиль получил темно-зеленый оттенок кузова по технологии окраски гиперкара Valkyrie, что гарантирует долговечность ЛКП.
Кроме того, салон DBX отделан алькантарой, которая для стандартной версии недоступна. В отделке интерьера использованы коричневые ручки из пены над дверью, 3D-печать, гравировка центральной консоли, медные элементы и значки.
Другая версия кроссовера имеет черный кузов с медными акцентами, а ее тираж составит всего 10 единиц, каждая из которых получит ценник от 199 950 фунтов стерлингов.
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