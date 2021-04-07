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Apple изменит политику конфиденциальности приложений в ближайшем обновлении

Apple изменит политику конфиденциальности приложений в ближайшем обновлении

Apple напомнила разработчикам о необходимости обновить приложения, добавив поддержку функции AppTrackingTransparency, к выпуску iOS 14.5.

AppTrackingTransparency – это инструмент для защиты данных пользователей и предотвращения слежки от нежелательных программ на других веб-сайтах и ​​в других приложениях. С ним программа запрашивает доступ к данным из сторонних источников. Они будут ей недоступны, пока пользователь не даст свое согласие.

Разработчики должны обновить приложения, добавив поддержку нового инструмента, в течение нескольких недель. В противном случае они перестанут соответствовать требованиям Apple. Какие будут санкции, компания не сообщила.

Это необходимо для всех приложений, начиная с iOS 14.5, iPadOS 14.5 и tvOS 14.5. Когда именно придет обновление, неизвестно. Сейчас эти версии операционной системы находятся на стадии бета-тестирования.

По материалам ITsider.
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