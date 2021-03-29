ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

Об этом 6 апреля заявила пресс-секретарь организации Маргарет Гаррис.

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Она отметила, что пока существует неопределенность относительно того, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.

Гарис также сослалась на соображения справедливости.

В настоящее время ВОЗ исследует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Гарис заявила, что ждать рекомендаций к использованию этих препаратов следует в конце месяца, потому что сейчас необходимо больше данных.