ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.
Об этом 6 апреля заявила пресс-секретарь организации Маргарет Гаррис.
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Она отметила, что пока существует неопределенность относительно того, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.
Гарис также сослалась на соображения справедливости.
В настоящее время ВОЗ исследует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Гарис заявила, что ждать рекомендаций к использованию этих препаратов следует в конце месяца, потому что сейчас необходимо больше данных.
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