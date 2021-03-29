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ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации от коронавируса

ВОЗ пока не поддерживает введение паспортов вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения пока не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

Об этом 6 апреля заявила пресс-секретарь организации Маргарет Гаррис.

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Она отметила, что пока существует неопределенность относительно того, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.

Гарис также сослалась на соображения справедливости.

В настоящее время ВОЗ исследует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Гарис заявила, что ждать рекомендаций к использованию этих препаратов следует в конце месяца, потому что сейчас необходимо больше данных.

По материалам Радио Свобода
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