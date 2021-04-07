0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Поставки электромобилей Tesla за год выросли на 108%

Поставки электромобилей Tesla за год выросли на 108%

Калифорнийская компания Tesla в I квартале текущего года отправила покупателям 184,8 тыс. электромобилей при прогнозных поставках 177 822 единицы.

Подавляющее большинство поставок пришлось на компактные электрокары Model 3 и Model Y. При этом в отчетный период не было поставлено ни одного электромобиля более дорогих моделей – Model S и Model X. Их общие поставки в январе-марте ограничились 2020 единицами.

За аналогичный период прошлого года Tesla изготовила всего 102 672 электромобиля. При этом покупателям было отгружено 88 400 EV. Из них более 76 тыс. также пришлось на компактные Model 3 и Model Y.

После публикации данных о продажах в I квартале 2021 г. акции Tesla выросли на 7,5%. «Сектор электромобилей, похоже, готов возобновить свой рост, учитывая растущий спрос в Китае, Европе и США. Поставки Tesla могут стать искрой, необходимой для начала следующего ралли», – сказал Джесси Коэн, старший аналитик компании Investing.com.

Для Tesla огромное значение имеет китайский рынок, на который приходится более 20% продаж калифорнийской компании. Однако такая однобокость чревата для нее серьезными проблемами.

Китайские власти намерены ограничить возможность военных и сотрудников ключевых госкомпаний пользоваться электромобилями компании Tesla. Это связано с опасениями, что информация, которую собирают бортовыми компьютерами американских EV, может причинить ущерб национальной безопасности КНР.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.