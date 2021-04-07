Поставки электромобилей Tesla за год выросли на 108%

Калифорнийская компания Tesla в I квартале текущего года отправила покупателям 184,8 тыс. электромобилей при прогнозных поставках 177 822 единицы.
Подавляющее большинство поставок пришлось на компактные электрокары Model 3 и Model Y. При этом в отчетный период не было поставлено ни одного электромобиля более дорогих моделей – Model S и Model X. Их общие поставки в январе-марте ограничились 2020 единицами.
За аналогичный период прошлого года Tesla изготовила всего 102 672 электромобиля. При этом покупателям было отгружено 88 400 EV. Из них более 76 тыс. также пришлось на компактные Model 3 и Model Y.
После публикации данных о продажах в I квартале 2021 г. акции Tesla выросли на 7,5%. «Сектор электромобилей, похоже, готов возобновить свой рост, учитывая растущий спрос в Китае, Европе и США. Поставки Tesla могут стать искрой, необходимой для начала следующего ралли», – сказал Джесси Коэн, старший аналитик компании Investing.com.
Для Tesla огромное значение имеет китайский рынок, на который приходится более 20% продаж калифорнийской компании. Однако такая однобокость чревата для нее серьезными проблемами.
Китайские власти намерены ограничить возможность военных и сотрудников ключевых госкомпаний пользоваться электромобилями компании Tesla. Это связано с опасениями, что информация, которую собирают бортовыми компьютерами американских EV, может причинить ущерб национальной безопасности КНР.
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