WhatsApp упростит миграцию аккаунтов с iOS на Android

Разработчики популярного мессенджера разрабатывают новую функцию. С её помощью владельцы iPhone смогут сохранить историю переписки при покупке Android-устройства. Ожидается, что соответствующая опция станет штатной для новых сборок приложения.

По информации издания WABetaInfo, речь идёт о переносе диалогов, сообщений, вложенных файлов, списков чатов и сообществ с одной платформы на другую. В настоящее время подобная миграция возможна лишь с использованием стороннего программного обеспечения. Дело в том, что на iOS резервная копия, включающая пользовательские данные, сохраняется в облачном сервисе iCloud, в то время как в случае с Android-устройствами таким хранилищем выступает «Google Диск».

Согласно источнику, разработчики WhatsApp уже изучают возможность синхронизации истории чатов между различными платформами и устройствами без использования дополнительного софта. Точный механизм работы новой функции не раскрывается, но ожидается, что она будет реализована уже в ближайшее время.