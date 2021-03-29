WhatsApp упростит миграцию аккаунтов с iOS на Android

Разработчики популярного мессенджера разрабатывают новую функцию. С её помощью владельцы iPhone смогут сохранить историю переписки при покупке Android-устройства. Ожидается, что соответствующая опция станет штатной для новых сборок приложения.
По информации издания WABetaInfo, речь идёт о переносе диалогов, сообщений, вложенных файлов, списков чатов и сообществ с одной платформы на другую. В настоящее время подобная миграция возможна лишь с использованием стороннего программного обеспечения. Дело в том, что на iOS резервная копия, включающая пользовательские данные, сохраняется в облачном сервисе iCloud, в то время как в случае с Android-устройствами таким хранилищем выступает «Google Диск».
Согласно источнику, разработчики WhatsApp уже изучают возможность синхронизации истории чатов между различными платформами и устройствами без использования дополнительного софта. Точный механизм работы новой функции не раскрывается, но ожидается, что она будет реализована уже в ближайшее время.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2360 10
Киев продолжает отопительный сезонВчера, 10:05 - 1649 10
Портрет программиста-фрилансера: подработки приносят от $1000 до $3000 в месяцПозавчера, 16:05 - 2082 9
НКРЭКУ планирует вновь выплатить себе премииВчера, 14:45 - 695 7
Катар заинтересован во вхождении на банковский рынок Украины — ЗеленскийВчера, 12:16 - 491 5
Как пенсионеру избежать отчислений из пенсии: объяснение ПФУВчера, 08:33 - 3346
Порядок выплаты ФЛПам по 8 тысяч гривенВчера, 15:00 - 3092 2
В Украине назвали «Автомобиль года 2021»Вчера, 09:40 - 2901
«Дешевле на Полтаву»: Uber, Uklon и Bolt объяснили, почему в Киеве взлетели ценыВчера, 12:29 - 2360 10
Межбанк: рынок может сыграть «злую» шуткуВчера, 10:59 - 1710 1
Toyota построила первую в мире скорую с водородной силовой установкой (фото)02.04.2021, 11:28 - 612 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)29.03.2021, 14:44 - 2012 5
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1575 6
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 1060
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2669 3