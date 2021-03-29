В Минздраве рассказали о новом национальном плане вакцинации от коронавируса: какова его цель и что изменится

Новый национальный план вакцинации, который ввел в действие решением СНБО президент Владимир Зеленский, должен поднять вопрос прививок от коронавируса в Украине на более высокий уровень. К концу 2021 года должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы сформировался коллективный иммунитет.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова».
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«Когда мы говорим о нашей дорожной карте вакцинации, национальном плане, в котором предусмотрено 5 этапов вакцинации, это документ, который утвержден Минздравом, и который действует на территории всей страны. Он имеет более медицинский аспект, поэтому что вакцинация — это медицинское действие», — высказался глава Минздрава.
По решению СНБО о еще одном национальном плане, по словам Степанова, он должен «поднять вопрос вакцинации на более высокий уровень, с присоединением других министерств, например МИД». В частности, как он объяснил, дипломаты будут «максимально помогать с получением и доставкой вакцин в Украину». Кроме того, будут привлекаться ОГА, органы местного самоуправления.
Степанов добавил, что будет соответствующая интеграция с новым планом действующей «дорожной карты» по вакцинации, с учетом всех этапов, всех групп риска, которые должны быть привиты в первую очередь. Также в новом национальном плане вакцинации будет четко предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам.
«Мы в течение 2021 года должны вакцинировать большую часть населения Украины, чтобы у нас начал формироваться коллективный иммунитет», — добавил Степанов.
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